TRATON Aktie
|35,16EUR
|0,26EUR
|0,74%
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
TRATON Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Neutral" belassen. Hemal Bhundia beschäftigte sich in seinem am Freitag veröffentlichten Branchenkommentar näher mit der EPA27-Abgasnorm. Traton und Daimler Truck hätten Motoren im Programm, die die Norm zu besonders niedrigen Kosten erfüllen. Es seien aber Kostentreiber absehbar, die die Lkw-Preise erhöhen dürften. Bhundia schätzt, dass sie 2027 im Größenbereich von 6.000 bis 22.000 US-Dollar teurer werden. Wer bei EPA-Motoren zum Gewinner wird, dürfte sich seiner Ansicht nach eher erst 2028 entscheiden./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 00:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 00:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Neutral
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
41,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
35,16 €
|
Abst. Kursziel*:
16,61%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
35,16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,61%
|
Analyst Name::
Hemal Bhundia
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TRATON
|
17.09.26
|Handel in Frankfurt: MDAX steigt mittags (finanzen.at)
|
15.09.26
|MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TRATON-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
08.09.26
|MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.09.26
|TRATON-Aktie im Plus: MAN-Partner stecken zusätzliche 400 Mio Euro ins Service-Netz (Dow Jones)
|
02.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
02.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
01.09.26
|MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu TRATON
|11:14
|TRATON Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:14
|TRATON Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|08.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|11:14
|TRATON Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|TRATON
|35,16
|0,74%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:16
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|13:03
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:53
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|12:52
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|12:51
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|12:51
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|12:50
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|12:49
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12:49
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|12:48
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|12:47
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12:47
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|12:07
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|12:06
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:06
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|11:51
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:37
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|11:35
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|11:35
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|11:34
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|11:31
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11:30
|OHB Buy
|Deutsche Bank AG
|11:29
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|11:19
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:18
|Shell Neutral
|UBS AG
|11:15
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|11:15
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|11:14
|TRATON Neutral
|UBS AG
|11:10
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:08
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:08
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:08
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:04
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:02
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:02
|MLP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:02
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:01
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:00
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:59
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:58
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:58
|Sixt Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:55
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:54
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:53
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:52
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:52
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:51
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:50
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)