NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Symrise auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Vor den Ende Oktober anstehenden Quartalszahlen habe sich der Aromen- und Duftstoffhersteller auf Investorenveranstaltungen positiv zur Geschäftsentwicklung geäußert, schrieb Victoria Nice in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Sie hob ihre Schätzung für das organische Umsatzwachstum im dritten Quartal ein wenig an auf 5,2 Prozent und liege nun noch etwas deutlicher über der Konsensprognose. Es spreche auch nichts dagegen, dass sich das Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich fortsetze./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:13 / UTC





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