Sixt Aktie
|69,40EUR
|0,35EUR
|0,51%
WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326
Sixt SE St Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 91 Euro auf "Buy" belassen. Eine
Erholung der deutschen Wirtschaft überlagere derzeit das politische Grundrauschen in Deutschland, schrieb Chris Armstrong am Donnerstag in seiner Strategiestudie. Konjunkturell gebe es positive Anzeichen dank fiskalpolitischer Impulse und steigender Exporte. Eine optimistischere Einschätzung deutscher Aktien sei daher gerechtfertigt. Die jüngste Schwäche bei Sixt, Nemetschek, Grenke und Jungheinrich biete eine Chance für "Konjunktur-Bullen"./ tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 17:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
|
Unternehmen:
Sixt SE St.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
91,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
69,10 €
|
Abst. Kursziel*:
31,69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
69,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,12%
|
Analyst Name::
Chris Armstrong
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sixt SE St.
|
24.09.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
16.09.26
|Börse Frankfurt: SDAX notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
09.09.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
21.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
21.08.26
|Freitagshandel in Frankfurt: SDAX steigt am Mittag (finanzen.at)
|
18.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: So steht der SDAX aktuell (finanzen.at)
|
18.08.26
|Sixt-Aktie: Kaufempfehlung von Berenberg treibt Kurs nach oben (dpa-AFX)
|
18.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Sixt SE St.
|26.06.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Sixt SE St.
|69,65
|0,87%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:16
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|13:03
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:53
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|12:52
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|12:51
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|12:51
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|12:50
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|12:49
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12:49
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|12:48
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|12:47
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12:47
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|12:07
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|12:06
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:06
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|11:51
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:37
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|11:35
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|11:35
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|11:34
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|11:31
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11:30
|OHB Buy
|Deutsche Bank AG
|11:29
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|11:19
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:18
|Shell Neutral
|UBS AG
|11:15
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|11:15
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|11:14
|TRATON Neutral
|UBS AG
|11:10
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:08
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:08
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:08
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:04
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:02
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:02
|MLP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:02
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:01
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:00
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:59
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:58
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:58
|Sixt Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:55
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:54
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:53
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:52
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:52
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:51
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:50
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)