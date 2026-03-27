STMicroelectronics Aktie
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WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
STMicroelectronics Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für STMicroelectronics von 29 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Halbleiterhersteller profitiere derzeit von Nachfrage aus der Industrie und anziehender Dynamik im Bereich KI-Datenzentren, schrieb Janardan Menon am Donnerstagabend. Beides sollte die Erholung von Umsätzen und Margen in diesem und im nächsten Jahr antreiben./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 14:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 20:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28,24 €
|
Abst. Kursziel*:
23,94%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27,86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,63%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.
|
17.03.26
|Infineon sowie STMicro und NXP kooperieren bei Robotern mit Nvidia (Dow Jones)
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29.01.26
|STMicro-Aktie: Infineon-Rivale steigert Umsatz in Q4 leicht und erleidet Gewinnrückgang (finanzen.at)
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28.01.26
|Ausblick: STMicroelectronics präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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14.01.26
|Erste Schätzungen: STMicroelectronics legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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24.10.25
|STMicro-Aktie verliert: Kursziel gesenkt, aber Analysten bleibt optimistisch (dpa-AFX)
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24.10.25
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für STMicro auf 30 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
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23.10.25
|STMicroelectronics mit Gewinneinbruch - Aktie des Infineon-Konkurrenten verliert deutlich (finanzen.net)
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23.10.25
|Chiphersteller STMicro ringt weiter mit trägem Auto- und Industrieumfeld (dpa-AFX)
Analysen zu STMicroelectronics N.V.
|11:13
|STMicroelectronics Buy
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|10.03.26
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|10.03.26
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|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
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|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
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|10.03.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
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|STMicroelectronics Neutral
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|STMicroelectronics Neutral
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Aktien in diesem Artikel
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)