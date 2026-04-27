STMicroelectronics Aktie
|42,74EUR
|0,10EUR
|0,23%
WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
STMicroelectronics Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Die Markterwartungen hätten noch enorm Luft nach oben, wenn eine saubere Umsetzung der avisierten Nachfrage im Zusammenhang mit KI-Rechenzentren gelinge, schrieb Janardan Menon am Sonntag im Nachgang einer Investorenveranstaltung mit dem Management der Franzosen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 14:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
52,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
43,05 €
|
Abst. Kursziel*:
20,79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
42,74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,68%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
Analysen zu STMicroelectronics N.V.
|11:37
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:34
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:34
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:39
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|11:37
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:34
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:34
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:39
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
