STMicroelectronics Aktie
|43,75EUR
|1,21EUR
|2,84%
WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
STMicroelectronics Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für STMicroelectronics von 42 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Beim Chipkonzern sei die Rückkehr auf eine Marge von "40%+" in Sicht, schrieb Johannes Schaller in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar nach einem saisonal besseren ersten Quartal./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
52,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
43,44 €
|
Abst. Kursziel*:
19,71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,86%
|
Analyst Name::
Johannes Schaller
|
KGV*:
-
Analysen zu STMicroelectronics N.V.
|12:30
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|11:58
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|06:34
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|06:11
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
