STMicroelectronics Aktie
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WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
STMicroelectronics Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat STMicroelectronics auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der Chiphersteller habe zu einer Telefonkonferenz über seine Produktreihe von strahlungsfesten Halbleitern "Low Earth Orbit" (LEO) eingeladen und deren Umsatzpotenzial dargelegt, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dem Analysten zufolge sind die Chancen im Bereich LEO für den Chiphersteller einer von mehreren spezifischen Faktoren, die dazu beitragen dürften, dass STMicro die Branche in den Jahren 2026 und 2027 übertreffen werde./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 16:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
49,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
47,99 €
|
Abst. Kursziel*:
2,12%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
47,64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,87%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
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