STMicroelectronics Aktie
|43,15EUR
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|1,21%
WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
STMicroelectronics Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für STMicroelectronics von 29 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Chipkonzerns hätten ein gesundes Ausmaß an Nachfragebelebung gezeigt, schrieb Tammy Qiu am Montag. Neben dem normalen Zyklus gewännen zudem Themen wie KI und Satelliten an Bedeutung./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 04:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
53,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
42,92 €
|
Abst. Kursziel*:
23,47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,83%
|
Analyst Name::
Tammy Qiu
|
KGV*:
-
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