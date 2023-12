NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. 2023 sei die schwache Absatzentwicklung im europäischen Chemiesektor ungebrochen gewesen, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Lagerbestandsabbau sei dafür mitentscheidend gewesen. Er ließ nun aktuelle Lagerbestandsdaten in seine Schätzungen einfließen. Wenngleich die Lagerbestände der Branche im Schlussquartal etwas niedriger seien als im Zyklusdurchschnitt, dürfte 2024 eher vorsichtig beginnen./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2023 / 13:27 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2023 / 19:00 / ET



