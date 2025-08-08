Symrise Aktie

80,36EUR 0,26EUR 0,32%
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

08.08.2025 18:10:50

Symrise Buy

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Symrise von "Add" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 116 auf 100 Euro gesenkt. Die Aktien würden derzeit in etwa auf dem Niveau der Papiere der Wettbewerber IFF und DSM gehandelt, schrieb Konstantin Wiechert in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Ein derart starker Bewertungsabschlag sei nicht gerechtfertigt. Der Experte verwies auf die Stärke des Portfolios von Symries im Bereich Nahrung und Getränke sowie auf die Fortschritte, die das Management bei der Stärkung der Margen erzielt habe./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 11:23 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise AG Buy
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
79,52 € 		Abst. Kursziel*:
25,75%
Rating update:
Add 		Kurs aktuell:
80,36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,44%
Analyst Name::
Konstantin Wiechert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

