Symrise Aktie
|79,82EUR
|-0,14EUR
|-0,18%
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
Symrise Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Symrise nach Halbjahreszahlen von 113 auf 110 Euro gesenkt, die Einstufung nach dem jüngsten Kursrutsch aber auf "Buy" belassen. Die träge Konsumentenstimmung in Nordamerika belaste den Hersteller von Duftstoffen und Aromen, schrieb Oliver Schwarz in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte senkte seine Gewinnerwartungen./rob/mis/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Buy
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
110,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
79,52 €
|
Abst. Kursziel*:
38,33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
79,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,81%
|
Analyst Name::
Oliver Schwarz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Symrise AGmehr Nachrichten
|
08.08.25
|ANALYSE-FLASH: Baader Bank hebt Symrise auf 'Buy' - Ziel runter auf 100 Euro (dpa-AFX)
|
08.08.25
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
08.08.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
08.08.25
|DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel hätte eine Investition in Symrise von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
06.08.25
|EQS-DD: Symrise AG: Prof. Dr. Andrea Pfeifer, buy (EQS Group)
|
06.08.25
|EQS-DD: Symrise AG: Prof. Dr. Andrea Pfeifer, Kauf (EQS Group)
|
04.08.25
|Zuversicht in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
04.08.25
|Gewinne in Frankfurt: Zum Ende des Montagshandels Gewinne im DAX (finanzen.at)
Analysen zu Symrise AGmehr Analysen
|08:51
|Symrise Buy
|Warburg Research
|08.08.25
|Symrise Buy
|Baader Bank
|01.08.25
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|Symrise Buy
|Warburg Research
|08.08.25
|Symrise Buy
|Baader Bank
|01.08.25
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|Symrise Buy
|Warburg Research
|08.08.25
|Symrise Buy
|Baader Bank
|01.08.25
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.08.24
|Symrise Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.24
|Symrise Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.25
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|27.05.25
|Symrise Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.25
|Symrise Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.25
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|80,28
|0,40%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:50
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|08:49
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|08:48
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:35
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|08:33
|Reckitt Benckiser Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:30
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:28
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|08:28
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|08:09
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:54
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:52
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:52
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:51
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|07:50
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:33
|Novo Nordisk Market-Perform
|Bernstein Research
|07:32
|TotalEnergies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:24
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Linde Outperform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Symrise Buy
|Baader Bank
|08.08.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Under Armour Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|GEA Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.