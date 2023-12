NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Symrise nach einer Revision der Jahresziele auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Analyst Gunther Zechmann sprach in einer am Freitag vorliegenden Studie von einer für den Aromen- und Duftstoffehersteller typischen Gewinnwarnung. Das gesenkte operative Margenziel (Ebitda) dürfte die entsprechende Konsensschätzung leicht sinken lassen, während die angehobene Planung für das organische Umsatzwachstum nun wie schon von ihm erwartet am oberen Ende der bisherigen Zielspanne liege. Der Markt dürfte zwar die proaktive Kommunikation des Unternehmens begrüßen, aber zunächst negativ auf die Aussagen reagieren./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2023 / 19:48 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2023 / 19:48 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.