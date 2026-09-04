Volkswagen Aktie
|82,80EUR
|3,54EUR
|4,47%
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Stephen Reitman rechnete am Freitagmorgen in seinem ersten Kommentar zur Einigung auf ein Sparpaket bereits mit einer positiven Kursreaktion. Vor allem die beabsichtigten Kürzungen bei Investitionen und Entwicklungskosten dürften am Markt gut ankommen, schrieb er./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 00:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Market-Perform
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
82,46 €
|
Abst. Kursziel*:
21,27%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
82,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,77%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
14:18
|Bundesregierung begrüßt Verständigung bei VW (dpa-AFX)
|
13:34
|Özdemir fordert echte Perspektive für Audi-Werk Neckarsulm (dpa-AFX)
|
13:29
|Bas zu VW-Sparprogramm: Standorte erhalten (dpa-AFX)
|
13:06
|Volkswagen: Emden, Hannover, Neckarsulm und Zwickau ohne klare Perspektive (Spiegel Online)
|
13:02
|GESAMT-ROUNDUP 2: Überraschende Einigung bei VW - aber Fragen bleiben (dpa-AFX)
|
12:49
|Lies: VW-Stellenabbau etwa zur Hälfte in Deutschland (dpa-AFX)
|
12:43
|OB und Betriebsrat sehen Chance für Audi-Standort Neckarsulm (dpa-AFX)
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|13:21
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|09:10
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|07:05
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:28
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:21
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|09:10
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|07:05
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:28
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:10
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|06:28
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13:21
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|08:47
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|07:05
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|82,76
|4,42%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:23
|Engie Market-Perform
|Bernstein Research
|13:21
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|13:03
|BioNTech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:50
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:44
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|11:41
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|11:41
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|11:37
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|11:36
|BP Overweight
|Barclays Capital
|11:30
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:27
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:53
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:52
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|10:48
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|10:46
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|10:25
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|10:25
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|10:24
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|10:19
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:17
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|10:07
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|10:02
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|09:18
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|K+S Equal Weight
|Barclays Capital
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:47
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|08:40
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|08:40
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|08:40
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|08:27
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|07:38
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:29
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:28
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|07:20
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:03
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:02
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:00
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:52
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:47
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:28
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG