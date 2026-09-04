Volkswagen Aktie

82,80EUR 3,54EUR 4,47%
Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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04.09.2026 13:21:31

Volkswagen (VW) vz Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Stephen Reitman rechnete am Freitagmorgen in seinem ersten Kommentar zur Einigung auf ein Sparpaket bereits mit einer positiven Kursreaktion. Vor allem die beabsichtigten Kürzungen bei Investitionen und Entwicklungskosten dürften am Markt gut ankommen, schrieb er./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 00:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 04:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Market-Perform
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
82,46 € 		Abst. Kursziel*:
21,27%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
82,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,77%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

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13:21 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
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08:47 Volkswagen Neutral UBS AG
07:05 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:28 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Volkswagen (VW) AG Vz. 82,76 4,42% Volkswagen (VW) AG Vz.

Aktuelle Aktienanalysen

13:23 Engie Market-Perform Bernstein Research
13:21 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
13:03 BioNTech Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:50 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
11:44 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight Barclays Capital
11:41 Shell Overweight Barclays Capital
11:41 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
11:37 Eni Overweight Barclays Capital
11:36 BP Overweight Barclays Capital
11:30 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
11:27 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
10:53 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
10:52 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
10:48 AXA Outperform RBC Capital Markets
10:46 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
10:25 Swiss Re Underweight Barclays Capital
10:25 AXA Overweight Barclays Capital
10:25 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
10:24 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
10:24 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
10:19 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:17 Allianz Underweight Barclays Capital
10:07 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
10:02 Continental Kaufen DZ BANK
09:18 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
09:10 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
08:52 K+S Equal Weight Barclays Capital
08:48 Vodafone Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:47 Volkswagen Neutral UBS AG
08:40 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
08:40 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
08:40 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
08:27 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
07:38 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
07:29 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
07:28 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:27 BP Outperform RBC Capital Markets
07:20 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:05 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:04 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:03 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:02 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:00 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
06:53 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
06:52 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
06:47 Grand City Properties Hold Jefferies & Company Inc.
06:28 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
06:27 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
03.09.26 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
03.09.26 Apple Neutral UBS AG
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