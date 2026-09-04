KION GROUP Aktie

43,59EUR 0,12EUR 0,28%
KION GROUP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

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04.09.2026 07:04:22

KION GROUP Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Es gebe keinerleit Hinweise, dass sich die Trends über den Sommer verändert hätten, schrieb Akash Gupta am Donnerstag nach einer Telefonkonferenz mit dem Management. Der September sei allerdings ein extrem wichtiger Monat für den Spezialisten für Warenlagerlogistik und für das Erreichen der Jahresziele./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 20:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP AG Overweight
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
43,74 € 		Abst. Kursziel*:
60,04%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
43,59 € 		Abst. Kursziel aktuell:
60,59%
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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31.07.26 KION GROUP Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.26 KION GROUP Outperform Bernstein Research
30.07.26 KION GROUP Buy Warburg Research
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Aktien in diesem Artikel

KION GROUP AG 43,60 0,30% KION GROUP AG

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07:05 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
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07:03 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:02 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:00 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
06:53 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
06:52 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
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06:28 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
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03.09.26 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
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03.09.26 Broadcom Buy UBS AG
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03.09.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
03.09.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.09.26 Broadcom Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.26 PUMA Neutral UBS AG
03.09.26 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
03.09.26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
03.09.26 Broadcom Outperform Bernstein Research
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03.09.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
03.09.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
03.09.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
03.09.26 Broadcom Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.09.26 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.09.26 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.09.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.26 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.26 Broadcom Buy Jefferies & Company Inc.
03.09.26 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
03.09.26 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.26 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
03.09.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
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02.09.26 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
02.09.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
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