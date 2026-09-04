Continental Aktie
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WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
Continental Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Continental von 79 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Transformation zu einem reinen Reifenhersteller sei auf der Zielgeraden, schrieb Michael Punzet am Freitag. Der Verkauf von ContiTech sei zu einem höheren Unternehmenswert als erwartet fixiert worden. Ein Großteil des Mittelzuflusses solle nun an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Dem verbleibenden Kerngeschäft attestierte er im zweiten Quartal eine deutliche Verbesserung der operativen Marge./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 09:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 09:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Kaufen
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Unternehmen:
Continental AG
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
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Kurs*:
71,02 €
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Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Michael Punzet
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