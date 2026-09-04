Shell Aktie
|40,21EUR
|0,54EUR
|1,35%
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell nach einem Gespräch mit einem Konzernvertreter aus dem Upstream-Geschäft auf "Sector Perform" belassen. Biraj Borkhataria blieb am Freitag in seinem Bericht bei seinem Kursziel von 4000 Pence. Peter Costello habe Zuversicht signalisiert, eine Lücke in der Öl- und Flüssiggasproduktion mit der Erkundung neuer Vorkommen schließen zu können. Jetzt sei es an der Zeit für Ergebnisse./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 02:15 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 02:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
40,00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
34,38 £
|
Abst. Kursziel*:
16,36%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
34,48 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,03%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
02.09.26
|Börse Europa: STOXX 50 fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
01.09.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
01.09.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
01.09.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 fällt nachmittags (finanzen.at)
|
01.09.26
|Handel in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
01.09.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
01.09.26
|FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.09.26
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|10:46
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:46
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:46
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|40,27
|1,51%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:53
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:52
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|10:48
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|10:46
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|10:25
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|10:25
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|10:24
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|10:19
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:17
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|10:07
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|10:02
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|09:18
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|K+S Equal Weight
|Barclays Capital
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:47
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|08:40
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|08:40
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|08:40
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|08:27
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|07:38
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:29
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:28
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|07:20
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:03
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:02
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:00
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:52
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:47
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:28
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.09.26
|Broadcom Buy
|UBS AG
|03.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|03.09.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|LEGRAND Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research