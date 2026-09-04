Shell Aktie

40,21EUR 0,54EUR 1,35%
Shell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

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04.09.2026 10:46:10

Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell nach einem Gespräch mit einem Konzernvertreter aus dem Upstream-Geschäft auf "Sector Perform" belassen. Biraj Borkhataria blieb am Freitag in seinem Bericht bei seinem Kursziel von 4000 Pence. Peter Costello habe Zuversicht signalisiert, eine Lücke in der Öl- und Flüssiggasproduktion mit der Erkundung neuer Vorkommen schließen zu können. Jetzt sei es an der Zeit für Ergebnisse./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 02:15 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 02:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
40,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
34,38 £ 		Abst. Kursziel*:
16,36%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
34,48 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
16,03%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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10:46 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
25.08.26 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Shell Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.26 Shell Neutral UBS AG
30.07.26 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Shell (ex Royal Dutch Shell) 40,27 1,51% Shell (ex Royal Dutch Shell)

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10:48 AXA Outperform RBC Capital Markets
10:46 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
10:25 Swiss Re Underweight Barclays Capital
10:25 AXA Overweight Barclays Capital
10:25 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
10:24 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
10:24 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
10:19 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:17 Allianz Underweight Barclays Capital
10:07 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
10:02 Continental Kaufen DZ BANK
09:18 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
09:10 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
08:52 K+S Equal Weight Barclays Capital
08:48 Vodafone Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:47 Volkswagen Neutral UBS AG
08:40 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
08:40 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
08:40 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
08:27 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
07:38 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
07:29 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
07:28 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:27 BP Outperform RBC Capital Markets
07:20 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:05 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:04 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:03 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:02 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:00 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
06:53 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
06:52 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
06:47 Grand City Properties Hold Jefferies & Company Inc.
06:28 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
06:27 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
03.09.26 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
03.09.26 Apple Neutral UBS AG
03.09.26 Broadcom Buy UBS AG
03.09.26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
03.09.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
03.09.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.09.26 Broadcom Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.26 PUMA Neutral UBS AG
03.09.26 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
03.09.26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
03.09.26 Broadcom Outperform Bernstein Research
03.09.26 LEGRAND Buy Deutsche Bank AG
03.09.26 Siemens Outperform Bernstein Research
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