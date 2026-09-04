DHL Group Aktie
|54,58EUR
|-0,54EUR
|-0,98%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Hold" belassen. In der Seefracht sorgten die Frachtraten unverändert für Gegenwind und der Rückenwind im Luftfrachtgeschäft scheine nun auch zu drehen, schrieb Michael Aspinall am Freitag. Belastend wirkten auch hohe Treibstoffkosten, hier habe sich allerdings das Expressgeschäft von DHL als widerstandsfähig erwiesen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 05:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 05:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
59,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
54,54 €
|
Abst. Kursziel*:
8,18%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
54,58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,10%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|54,70
|-0,76%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:50
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:44
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|11:41
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|11:41
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|11:37
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|11:36
|BP Overweight
|Barclays Capital
|11:30
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:27
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:53
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:52
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|10:48
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|10:46
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|10:25
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|10:25
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|10:24
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|10:19
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:17
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|10:07
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|10:02
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|09:18
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|K+S Equal Weight
|Barclays Capital
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:47
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|08:40
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|08:40
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|08:40
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|08:27
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|07:38
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:29
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:28
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|07:20
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:03
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:02
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:00
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:52
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:47
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:28
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.09.26
|Broadcom Buy
|UBS AG
|03.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.