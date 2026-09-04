SUSS MicroTec Aktie
|72,15EUR
|3,35EUR
|4,87%
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Suss Microtec angesichts einer Kooperation mit dem unabhängigen Unternehmen Manz Asia mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Die strategische Zusammenarbeit verfolgt laut dem Analysten Malte Schaumann das Ziel, gemeinsam Inkjet-Lösungen der nächsten Generation unter anderem für die Halbleiterfertigung zu entwickeln. Dies stärke die Positionierung des Halbeiter-Ausrüsters, so Schaumann am Freitag. Die beiden Partner kombinierten sich ergänzende Stärken. Das aktuelle Kursniveau von Suss biete eine Kaufgelegenheit./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
105,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
70,95 €
|
Abst. Kursziel*:
47,99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
72,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45,53%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX legt zum Start zu (finanzen.at)
|
03.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
03.09.26
|EQS-News: SUSS und Manz Asia kündigen strategische Zusammenarbeit in der Halbleiter-Inkjet-Technologie an (EQS Group)
|
03.09.26
|EQS-News: SUSS and Manz Asia Announce Strategic Collaboration in Semiconductor Inkjet Technology (EQS Group)
|
02.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
02.09.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|08:27
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|28.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|08:27
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|28.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|08:27
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|28.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|31.03.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|08.05.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|06.08.26
|SUSS MicroTec Hold
|Warburg Research
|11.05.26
|SUSS MicroTec Halten
|DZ BANK
|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Warburg Research
|30.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|71,75
|4,29%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:18
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|K+S Equal Weight
|Barclays Capital
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:47
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|08:40
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|08:40
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|08:40
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|08:27
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|07:38
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:29
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:28
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|07:20
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:03
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:02
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:00
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:52
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:47
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:28
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.09.26
|Broadcom Buy
|UBS AG
|03.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|03.09.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|LEGRAND Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Broadcom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.09.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.09.26
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.