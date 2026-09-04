Nemetschek Aktie

65,50EUR -2,35EUR -3,46%
Nemetschek für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.09.2026 10:19:22

Nemetschek SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nemetschek von 90 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla hob seine Prognosen für den Softwarekonzern am Donnerstag in seiner Rückschau auf den Quartalsbericht an. Sowohl im Bereich der Software für die Projektplanung als auch derjenigen für die Bauausführung laufe es rund. Hinzu kämen die Zukäufe. Hier arbeitete Moawalla nun die Annahmen für die US-Übernahme HCSS ein./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 16:52 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
66,15 € 		Abst. Kursziel*:
51,17%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
65,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
52,67%
Analyst Name::
Mohammed Moawalla 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nemetschek SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Nemetschek SE

mehr Analysen
10:19 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.08.26 Nemetschek Sell UBS AG
04.08.26 Nemetschek Sell UBS AG
31.07.26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nemetschek SE 65,75 -3,10% Nemetschek SE

Aktuelle Aktienanalysen

10:53 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
10:52 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
10:48 AXA Outperform RBC Capital Markets
10:46 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
10:25 Swiss Re Underweight Barclays Capital
10:25 AXA Overweight Barclays Capital
10:25 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
10:24 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
10:24 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
10:19 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:17 Allianz Underweight Barclays Capital
10:07 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
10:02 Continental Kaufen DZ BANK
09:18 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
09:10 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
08:52 K+S Equal Weight Barclays Capital
08:48 Vodafone Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:47 Volkswagen Neutral UBS AG
08:40 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
08:40 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
08:40 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
08:27 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
07:38 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
07:29 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
07:28 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:27 BP Outperform RBC Capital Markets
07:20 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:05 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:04 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:03 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:02 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:00 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
06:53 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
06:52 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
06:47 Grand City Properties Hold Jefferies & Company Inc.
06:28 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
06:27 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
03.09.26 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
03.09.26 Apple Neutral UBS AG
03.09.26 Broadcom Buy UBS AG
03.09.26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
03.09.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
03.09.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.09.26 Broadcom Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.26 PUMA Neutral UBS AG
03.09.26 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
03.09.26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
03.09.26 Broadcom Outperform Bernstein Research
03.09.26 LEGRAND Buy Deutsche Bank AG
03.09.26 Siemens Outperform Bernstein Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen