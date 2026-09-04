Nemetschek Aktie
|65,50EUR
|-2,35EUR
|-3,46%
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
Nemetschek SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nemetschek von 90 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla hob seine Prognosen für den Softwarekonzern am Donnerstag in seiner Rückschau auf den Quartalsbericht an. Sowohl im Bereich der Software für die Projektplanung als auch derjenigen für die Bauausführung laufe es rund. Hinzu kämen die Zukäufe. Hier arbeitete Moawalla nun die Annahmen für die US-Übernahme HCSS ein./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 16:52 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
66,15 €
|
Abst. Kursziel*:
51,17%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
65,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52,67%
|
Analyst Name::
Mohammed Moawalla
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nemetschek SE
|
09:28
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX legt zum Start zu (finanzen.at)
|
03.09.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
02.09.26
|Börse Frankfurt: TecDAX liegt am Mittwochmittag im Minus (finanzen.at)
|
02.09.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
01.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
01.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
01.09.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX fällt zum Start zurück (finanzen.at)
Analysen zu Nemetschek SE
|10:19
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|31.07.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:19
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|31.07.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:19
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|16.07.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|29.06.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|30.04.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|30.07.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|25.03.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|20.03.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|05.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Nemetschek SE
|65,75
|-3,10%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:53
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:52
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|10:48
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|10:46
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|10:25
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|10:25
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|10:24
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|10:19
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:17
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|10:07
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|10:02
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|09:18
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|K+S Equal Weight
|Barclays Capital
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:47
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|08:40
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|08:40
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|08:40
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|08:27
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|07:38
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:29
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:28
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|07:20
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:03
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:02
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:00
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:52
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:47
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:28
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.09.26
|Broadcom Buy
|UBS AG
|03.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|03.09.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|LEGRAND Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research