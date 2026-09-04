Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
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WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 500 Euro auf "Sector Perform" belassen. Ben Cohen komplettierte in seiner am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung seine Modelle mit letzten Anpassungen nach den Zahlen zum zweiten Quartal. Seine Präferenzen bleiben mit dem Vorzug für breiter aufgestellte Konzerne unverändert, während er für Rückversicherer wegen Überkapazitäten vorsichtig bleibt. Ein wichtiges Thema für die kommenden Monate sieht er im Rückversicherungsbereich in den Renditeaussichten bis 2027./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 19:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Sector Perform
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
500,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
525,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-4,91%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
527,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,20%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
03.09.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 fällt am Donnerstagmittag zurück (finanzen.at)
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03.09.26
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03.09.26
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03.09.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
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03.09.26
|DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
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01.09.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 schließt mit Verlusten (finanzen.at)
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01.09.26
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01.09.26
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Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
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|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|10:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|19.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|10:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
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|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
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|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
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|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
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Aktien in diesem Artikel
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Aktuelle Aktienanalysen
|10:53
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|10:48
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|10:25
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|Barclays Capital
|10:25
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|10:25
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|Barclays Capital
|10:24
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
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|Barclays Capital
|10:19
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|Goldman Sachs Group Inc.
|10:17
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|AIXTRON Hold
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|09:18
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|08:40
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|Deutsche Bank AG
|08:40
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|08:40
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|Deutsche Bank AG
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|SUSS MicroTec Buy
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|07:28
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|07:20
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|07:05
|Volkswagen Neutral
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|07:04
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|07:03
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|06:47
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|Jefferies & Company Inc.
|06:27
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|Dermapharm Hold
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|03.09.26
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|03.09.26
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|03.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Bernstein Research
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|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Siemens Outperform
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