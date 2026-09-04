ArcelorMittal Aktie

66,02EUR 0,58EUR 0,89%
ArcelorMittal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687

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04.09.2026 08:40:48

ArcelorMittal Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ArcelorMittal von 66 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem europäische Stahlwerte zuletzt von den Handelsschutz-Maßnahmen der EU profitiert hatten, hebt Bastian Synagowitz in seiner am Freitag vorliegenden Branchenanalyse seine Geschäftsprognosen an. Er verwies dabei auf einsetzenden strukturellen Rückenwind. Der Experte geht zwar von einer weiterhin schwachen Nachfrage aus, ist aber der Ansicht, dass die Entwicklung der Stahlpreise noch immer positiv überraschen könnte. Bei Thyssenkrupp gab er in einem separaten Kommentar auch einen Ausblick auf den anstehenden Kapitalmarkttag./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
Unternehmen:
ArcelorMittal 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
71,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
66,12 € 		Abst. Kursziel*:
7,38%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
66,02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,54%
Analyst Name::
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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08:40 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
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03.08.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 ArcelorMittal Neutral UBS AG
31.07.26 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

ArcelorMittal 66,02 0,89% ArcelorMittal

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08:52 K+S Equal Weight Barclays Capital
08:48 Vodafone Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:47 Volkswagen Neutral UBS AG
08:40 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
08:40 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
08:40 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
08:27 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
07:38 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
07:29 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
07:28 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:27 BP Outperform RBC Capital Markets
07:20 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:05 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:04 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:03 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:02 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:00 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
06:53 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
06:52 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
06:47 Grand City Properties Hold Jefferies & Company Inc.
06:28 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
06:27 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
03.09.26 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
03.09.26 Apple Neutral UBS AG
03.09.26 Broadcom Buy UBS AG
03.09.26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
03.09.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
03.09.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.09.26 Broadcom Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.26 PUMA Neutral UBS AG
03.09.26 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
03.09.26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
03.09.26 Broadcom Outperform Bernstein Research
03.09.26 LEGRAND Buy Deutsche Bank AG
03.09.26 Siemens Outperform Bernstein Research
03.09.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
03.09.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
03.09.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
03.09.26 Broadcom Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.09.26 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.09.26 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.09.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.26 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.26 Broadcom Buy Jefferies & Company Inc.
03.09.26 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
03.09.26 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.26 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
03.09.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
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