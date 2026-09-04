Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

17,86EUR -0,03EUR -0,14%
Nordea Bank Abp Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

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04.09.2026 11:44:57

Nordea Bank Abp Registered Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nordea von 13,40 auf 14 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Namita Samtani hob die Ergebnisprognosen für die nordeuropäischen Banken am Donnerstag bis 2028 um 3 bis 5 Prozent an. Eine immer knappere Führung der sozialdemokratischen Opposition im Rennen um den Wahlausgang in Schweden dürfte die Sorgen vor einer Bankensteuer und Konkurrenz durch die staatliche Hypothekenbank SBAB mildern. Im Vergleich mit den Markterwartungen liegt Samtani vor allem bei schwedischen Banken höher./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 20:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
17,91 € 		Abst. Kursziel*:
-21,83%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
17,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-21,59%
Analyst Name::
Namita Samtani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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11:44 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight Barclays Capital
17.08.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

Nordea Bank Abp Registered Shs 17,83 -0,28% Nordea Bank Abp Registered Shs

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11:41 Shell Overweight Barclays Capital
11:41 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
11:37 Eni Overweight Barclays Capital
11:36 BP Overweight Barclays Capital
11:30 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
11:27 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
10:53 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
10:52 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
10:48 AXA Outperform RBC Capital Markets
10:46 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
10:25 Swiss Re Underweight Barclays Capital
10:25 AXA Overweight Barclays Capital
10:25 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
10:24 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
10:24 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
10:19 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:17 Allianz Underweight Barclays Capital
10:07 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
10:02 Continental Kaufen DZ BANK
09:18 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
09:10 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
08:52 K+S Equal Weight Barclays Capital
08:48 Vodafone Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:47 Volkswagen Neutral UBS AG
08:40 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
08:40 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
08:40 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
08:27 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
07:38 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
07:29 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
07:28 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:27 BP Outperform RBC Capital Markets
07:20 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:05 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:04 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:03 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:02 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:00 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
06:53 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
06:52 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
06:47 Grand City Properties Hold Jefferies & Company Inc.
06:28 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
06:27 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
03.09.26 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
03.09.26 Apple Neutral UBS AG
03.09.26 Broadcom Buy UBS AG
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03.09.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
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