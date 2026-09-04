Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
|17,86EUR
|-0,03EUR
|-0,14%
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
Nordea Bank Abp Registered Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nordea von 13,40 auf 14 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Namita Samtani hob die Ergebnisprognosen für die nordeuropäischen Banken am Donnerstag bis 2028 um 3 bis 5 Prozent an. Eine immer knappere Führung der sozialdemokratischen Opposition im Rennen um den Wahlausgang in Schweden dürfte die Sorgen vor einer Bankensteuer und Konkurrenz durch die staatliche Hypothekenbank SBAB mildern. Im Vergleich mit den Markterwartungen liegt Samtani vor allem bei schwedischen Banken höher./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 20:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
14,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
17,91 €
|
Abst. Kursziel*:
-21,83%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
17,86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-21,59%
|
Analyst Name::
Namita Samtani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|
12:26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagmittag stärker (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
03.09.26
|Aufschläge in Europa: Schlussendlich Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
03.09.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
03.09.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 fällt am Donnerstagmittag zurück (finanzen.at)
|
03.09.26
|Gewinne in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
02.09.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
|
02.09.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 verliert nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|11:44
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|11:44
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|11:44
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|09.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|24.06.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,83
|-0,28%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:50
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:44
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|11:41
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|11:41
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|11:37
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|11:36
|BP Overweight
|Barclays Capital
|11:30
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:27
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:53
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:52
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|10:48
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|10:46
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|10:25
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|10:25
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|10:24
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|10:19
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:17
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|10:07
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|10:02
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|09:18
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|K+S Equal Weight
|Barclays Capital
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:47
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|08:40
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|08:40
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|08:40
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|08:27
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|07:38
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:29
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:28
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|07:20
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:03
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:02
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:00
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:52
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:47
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:28
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.09.26
|Broadcom Buy
|UBS AG
|03.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.