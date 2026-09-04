Siemens Healthineers Aktie
|38,92EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Die Innovationsdynamik bleibe hoch, schrieb Julien Dormois am Donnerstag nach einer Veranstaltung mit Investor-Relations-Verantwortlichen der Münchner. Die China-Probleme im Diagnostikbereich seien aber unverändert. Hier müsse noch viel an der Profitabilität gearbeitet werden./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 14:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
39,49 €
|
Abst. Kursziel*:
26,61%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38,92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,47%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
|
03.09.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
03.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX schlussendlich fester (finanzen.at)
|
01.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
01.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
01.09.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
01.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX gibt am Dienstagnachmittag nach (finanzen.at)
|
31.08.26
|EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information (EQS Group)
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|06:53
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:53
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:53
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Healthineers AG
|38,91
|-0,03%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:38
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:29
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:28
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|07:20
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:03
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:02
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:00
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:52
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:47
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:28
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.09.26
|Broadcom Buy
|UBS AG
|03.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|03.09.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|LEGRAND Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Broadcom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.09.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.09.26
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|02.09.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital