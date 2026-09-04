Volkswagen Aktie
|81,62EUR
|2,36EUR
|2,98%
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Neutral" belassen. Die Einigung im Volkswagenkonzern sei "ausdrücklich positiv", schrieb Patrick Hummel in seiner Einschätzung am Freitag. Das Management des Autobauers habe seine Ziele im Wesentlichen durchsetzen können. Gut sei auch, dass alles rascher vollzogen worden sei als erwartet. Mit den Maßnahmen sichere VW die Profitabilität gegen einen zunehmenden Umsatzdruck seitens chinesischer Hersteller auf dem europäischen Markt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 06:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
80,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
80,62 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,77%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
81,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,98%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
09:28
|Börse Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX notiert zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
08:35
|Das sind die wichtigsten Punkte im VW-Sparpaket (Spiegel Online)
|
08:15
|AKTIE IM FOKUS: Sparpaket treibt VW und Porsche SE an - Hängepartie endet (dpa-AFX)
|
07:04
|ROUNDUP: Volkswagen stellt Weichen für historischen Konzernumbau (dpa-AFX)
|
03.09.26
|Volkswagen ernennt Erika Rasch zur Personalvorständin (Dow Jones)
|
03.09.26
|Keine weitere Sitzung des Aufsichtsrats bei VW am Freitag (dpa-AFX)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|08:47
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|07:05
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:28
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|08:47
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|07:05
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:28
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|06:28
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|08:47
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|07:05
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|80,62
|1,72%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:10
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|K+S Equal Weight
|Barclays Capital
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:47
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|08:40
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|08:40
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|08:40
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|08:27
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|07:38
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:29
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:28
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|07:20
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:03
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:02
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:00
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:52
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:47
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:28
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.09.26
|Broadcom Buy
|UBS AG
|03.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|03.09.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|LEGRAND Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Broadcom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.09.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.09.26
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.