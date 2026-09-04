Volkswagen Aktie
|81,50EUR
|2,24EUR
|2,83%
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Outperform" belassen. Die einhellige Zustimmung des Aufsichtsrats und der Gewerkschaften sei ein ermutigendes Signal und auch eine positive Überraschung, schrieb Tom Narayan am Donnerstag anlässlich des grünen Lichts für das Sparpaket des Vorstands. Die Wolfsburger müssten nun jedoch auch in vielen Punkten abliefern, um die Ziele zu erreichen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 16:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 16:57 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Outperform
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
120,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
76,32 €
|
Abst. Kursziel*:
57,23%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
81,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47,24%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
08:35
|Das sind die wichtigsten Punkte im VW-Sparpaket (Spiegel Online)
|
08:15
|AKTIE IM FOKUS: Sparpaket treibt VW und Porsche SE an - Hängepartie endet (dpa-AFX)
|
07:04
|ROUNDUP: Volkswagen stellt Weichen für historischen Konzernumbau (dpa-AFX)
|
03.09.26
|Volkswagen ernennt Erika Rasch zur Personalvorständin (Dow Jones)
|
03.09.26
|Keine weitere Sitzung des Aufsichtsrats bei VW am Freitag (dpa-AFX)
|
03.09.26
|Lies sieht in VW-Einigung 'zukunftsfähiges Konzept' (dpa-AFX)
|
03.09.26
|Volkswagen: Erika Rasch wird Personalvorständin (dpa-AFX)
|
03.09.26
|Volkswagen to slash up to 50,000 jobs in historic restructuring (Financial Times)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|07:05
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:28
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:05
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:28
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:28
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|07:05
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|81,08
|2,30%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:38
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:29
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:28
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|07:20
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:03
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:02
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:00
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:52
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:47
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:28
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.09.26
|Broadcom Buy
|UBS AG
|03.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|03.09.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|LEGRAND Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Broadcom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.09.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.09.26
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|02.09.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital