Shell Aktie
|40,02EUR
|0,35EUR
|0,87%
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Shell von 4500 auf 4700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Lydia Rainforth rechnet in den kommenden Moanten eher mit steigenden Gaspreisen, wie sie am Donnerstag schrieb. Die Sorge vor neuen Kapazitäten sei zwar durchaus berechtigt aber verfrüht. Sie kämen erst gegen Ende der Dekade auf den Markt./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 20:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
47,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
34,40 £
|
Abst. Kursziel*:
36,65%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
34,30 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,05%
|
Analyst Name::
Lydia Rainforth
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
02.09.26
|Börse Europa: STOXX 50 fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
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01.09.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 schließt mit Verlusten (finanzen.at)
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01.09.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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01.09.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 fällt nachmittags (finanzen.at)
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01.09.26
|Handel in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
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01.09.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
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01.09.26
|FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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01.09.26
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
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|Shell Overweight
|Barclays Capital
|10:46
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|11:41
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|10:46
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|11:41
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|25.08.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:46
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|40,27
|1,51%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:50
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:44
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|11:41
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|11:41
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|11:37
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|11:36
|BP Overweight
|Barclays Capital
|11:30
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:27
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:53
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:52
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|10:48
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|10:46
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|10:25
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|10:25
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|10:24
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|10:19
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:17
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|10:07
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|10:02
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|09:18
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|K+S Equal Weight
|Barclays Capital
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:47
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|08:40
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|08:40
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|08:40
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|08:27
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|07:38
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:29
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:28
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|07:20
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:03
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:02
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:00
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:52
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:47
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:28
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.09.26
|Broadcom Buy
|UBS AG
|03.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.