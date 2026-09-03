Dermapharm Aktie
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WKN DE: A2GS5D / ISIN: DE000A2GS5D8
Dermapharm Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm nach einem Treffen mit dem Finanzchef Christof Dreibholz mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Hold" belassen. Die Beteiligung Allergopharma gewinne weiterhin Marktanteile in einem strukturell attraktiven Markt, schrieb Fabian Piasta am Donnerstag. Zusätzliches Potenzial erschließe sich mit einer Internationalisierung dieses Geschäfts. Die Erholung der akquirierten Arkopharma gewinne derweil an Fahrt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 08:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 08:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dermapharm Holding SE Hold
|
Unternehmen:
Dermapharm Holding SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
38,70 €
|
Abst. Kursziel*:
13,70%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
39,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,82%
|
Analyst Name::
Fabian Piasta
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Dermapharm Holding SE
|
28.08.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
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27.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
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26.08.26
|Börse Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
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26.08.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX legt zu (finanzen.at)
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26.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX auf grünem Terrain (finanzen.at)
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26.08.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX startet mit Verlusten (finanzen.at)
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25.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX legt letztendlich zu (finanzen.at)
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25.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX in Grün (finanzen.at)
Analysen zu Dermapharm Holding SE
|14:44
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|25.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
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|14:44
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|Dermapharm Hold
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