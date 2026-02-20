Walmart Aktie

102,96EUR -2,88EUR -2,72%
Walmart für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.02.2026 13:15:02

Walmart Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart mit einem Kursziel von 140 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals hätten die Erwartungen größtenteils erfüllt, schrieb Steven Shemesh am Donnerstagabend. Am Ausblick habe sich nichts geändert./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:28 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:28 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Walmart Outperform
Unternehmen:
Walmart 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 140,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 124,87 		Abst. Kursziel*:
12,12%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 121,18 		Abst. Kursziel aktuell:
15,53%
Analyst Name::
Steven Shemesh 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Walmart

mehr Nachrichten