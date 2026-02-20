Walmart Aktie
|102,96EUR
|-2,88EUR
|-2,72%
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
20.02.2026 13:15:02
Walmart Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart mit einem Kursziel von 140 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals hätten die Erwartungen größtenteils erfüllt, schrieb Steven Shemesh am Donnerstagabend. Am Ausblick habe sich nichts geändert./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:28 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:28 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Outperform
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 140,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 124,87
|
Abst. Kursziel*:
12,12%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 121,18
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,53%
|
Analyst Name::
Steven Shemesh
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Walmart
|
18:02
|Optimismus in New York: Dow Jones mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
16:02
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
19.02.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Walmart auf 150 Dollar - 'Kaufen' (dpa-AFX)
|
19.02.26
|MÄRKTE USA/Leichter - Walmart schwach - Ebay fest - Deere haussieren (Dow Jones)
|
19.02.26
|ROUNDUP 2: Walmart stapelt wegen unsicherer Konjunktur tiefer als erwartet (dpa-AFX)
|
19.02.26
|ROUNDUP: Walmart stapelt tiefer als erwartet wegen unsicherer Konjunktur (dpa-AFX)
|
19.02.26
|Walmart loses sales crown to Amazon despite record revenues (Financial Times)
|
19.02.26
|Ausblick: Walmart legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)