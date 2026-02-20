Walmart Aktie
|105,46EUR
|-0,38EUR
|-0,36%
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
20.02.2026 13:58:35
Walmart Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Walmart auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 US-Dollar belassen. Der Einzelhändler habe im vergangenen Quartal dank einer verbesserten Produktivität und Profitabilität stark abgeschnitten, schrieb Seth Sigman am Donnerstag. Zudem gewinne das Unternehmen weiter Marktanteile./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Overweight
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 125,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 124,87
|
Abst. Kursziel*:
0,10%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 124,87
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,10%
|
Analyst Name::
Seth Sigman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Walmart
|
19.02.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Walmart auf 150 Dollar - 'Kaufen' (dpa-AFX)
|
19.02.26
|MÄRKTE USA/Leichter - Walmart schwach - Ebay fest - Deere haussieren (Dow Jones)
|
19.02.26
|ROUNDUP 2: Walmart stapelt wegen unsicherer Konjunktur tiefer als erwartet (dpa-AFX)
|
19.02.26
|ROUNDUP: Walmart stapelt tiefer als erwartet wegen unsicherer Konjunktur (dpa-AFX)
|
19.02.26
|Walmart loses sales crown to Amazon despite record revenues (Financial Times)
|
19.02.26
|Ausblick: Walmart legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
18.02.26
|Börse New York: Dow Jones schließt im Plus (finanzen.at)
|
18.02.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)