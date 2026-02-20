LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Walmart auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 US-Dollar belassen. Der Einzelhändler habe im vergangenen Quartal dank einer verbesserten Produktivität und Profitabilität stark abgeschnitten, schrieb Seth Sigman am Donnerstag. Zudem gewinne das Unternehmen weiter Marktanteile./rob/gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:35 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.