LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Walmart von 125 auf 132 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Walmart biete weiterhin eine selten gute Story unter den Einzelhändlern, schrieb Seth Sigman am Montag. Der US-Konzern kombiniere Marktanteilszuwächse mit steigender Profitabilität./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 03:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 10:45 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.