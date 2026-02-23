Walmart Aktie
|103,96EUR
|-0,30EUR
|-0,29%
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
23.02.2026 14:13:49
Walmart Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Walmart von 125 auf 132 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Walmart biete weiterhin eine selten gute Story unter den Einzelhändlern, schrieb Seth Sigman am Montag. Der US-Konzern kombiniere Marktanteilszuwächse mit steigender Profitabilität./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 03:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 10:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Overweight
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 132,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 122,99
|
Abst. Kursziel*:
7,33%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 122,99
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,33%
|
Analyst Name::
Seth Sigman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
