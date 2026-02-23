Walmart Aktie

103,96EUR -0,30EUR -0,29%
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

23.02.2026 14:13:49

Walmart Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Walmart von 125 auf 132 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Walmart biete weiterhin eine selten gute Story unter den Einzelhändlern, schrieb Seth Sigman am Montag. Der US-Konzern kombiniere Marktanteilszuwächse mit steigender Profitabilität./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 03:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 10:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Walmart Overweight
Unternehmen:
Walmart 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 132,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 122,99 		Abst. Kursziel*:
7,33%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 122,99 		Abst. Kursziel aktuell:
7,33%
Analyst Name::
Seth Sigman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

