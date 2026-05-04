Walmart Aktie

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WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

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04.05.2026 14:58:54

Walmart Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Walmart auf "Buy" mit einem Kursziel von 147 US-Dollar belassen. Das verbesserte Finanzprofil des US-Einzelhändlers habe zu einer deutlichen Aufwertung des Aktienkurses geführt, schrieb Michael Lasser in einer am Montag vorliegenden Studie. Er bleibt für die Aktien aber weiterhin optimistisch gestimmt. Obwohl Walmart in nicht-traditionellen Bereichen rasant wachse, unterschätze der Markt nach wie vor die langfristigen Chancen./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 04:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 04:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Walmart Buy
Unternehmen:
Walmart 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 147,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 130,37 		Abst. Kursziel*:
12,76%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 131,09 		Abst. Kursziel aktuell:
12,14%
Analyst Name::
Michael Lasser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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