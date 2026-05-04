Walmart Aktie
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WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
Walmart Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Walmart auf "Buy" mit einem Kursziel von 147 US-Dollar belassen. Das verbesserte Finanzprofil des US-Einzelhändlers habe zu einer deutlichen Aufwertung des Aktienkurses geführt, schrieb Michael Lasser in einer am Montag vorliegenden Studie. Er bleibt für die Aktien aber weiterhin optimistisch gestimmt. Obwohl Walmart in nicht-traditionellen Bereichen rasant wachse, unterschätze der Markt nach wie vor die langfristigen Chancen./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 04:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 04:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Buy
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 147,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 130,37
|
Abst. Kursziel*:
12,76%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 131,09
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,14%
|
Analyst Name::
Michael Lasser
|
KGV*:
-
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