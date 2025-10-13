NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Rechenzentren
|
13.10.2025 20:51:39
ABB und NVIDIA: Bündeln Kräfte für neue KI-Rechenzentren-Lösungen - Aktien uneins
Gemeinsam wollen die Unternehmen neue Stromversorgungslösungen für künftige Rechenzentren entwickeln. Die Partnerschaft werde sich auf die Entwicklung und den Einsatz "modernster Stromversorgungslösungen" konzentrieren, teilte ABB am Montagnachmittag mit.
Die Forschungs- und Entwicklungsprojekte unterstützten die von NVIDIA geplante Einführung einer 800-VDC-Stromversorgungsarchitektur für 1-Megawatt-Serverschränke. Finanzielle Angaben zur Partnerschaft machte ABB keine.
Nach Veröffentlichung der Mitteilung sprang der Aktienkurs des Schweizer Konzerns vorübergehend in die Höhe - im Tageshoch bis auf 59,40 Franken (+1,9 Prozent). Letztendlich ging es via SIX um 0,72 Prozent abwärts auf 58,72 Franken. Die NVIDIA-Aktie notiert derweil im NASDAQ-Handel zeitweise 2,44 Prozent höher bei 187,64 US-Dollar. Vor der News hatten die ABB-Titel mehr oder weniger stabil zum Vortagesschluss notiert.
/ls/ys/AWP/jha
ZÜRICH (dpa-AFX)
Bildquelle: gguy / Shutterstock.com
