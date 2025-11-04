Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|
04.11.2025 08:28:38
AKTIE IM FOKUS: Nemetschek mit Chance auf Erholung nach Kursverlusten
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach hohen Kursverlusten seit August haben die Aktien von Nemetschek am Dienstag die Chance auf eine Stabilisierung.
Die Quartalsbilanz des Software-Entwicklers kam im vorbörslichen Handel gut an, der Kurs stieg in einem schwachen Gesamtmarkt um gut zwei Prozent auf 102,20 Euro in Relation zum Xetra-Schluss am Vortag. Zuvor hatten die Papiere vom Zwischenhoch bei 138,50 Euro allerdings fast 30 Prozent eingebüßt.
Das operative Ergebnis (Ebitda) habe im dritten Quartal die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Analyst Joseph George von JPMorgan in einer ersten Reaktion. Das sollte am Markt gut aufgenommen werden. Gleichzeitig begrenze aber der unveränderte Ausblick des Unternehmens höhere Marktschätzungen./bek/mis
