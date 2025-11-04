Nemetschek Aktie

Nemetschek für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
04.11.2025 08:28:38

AKTIE IM FOKUS: Nemetschek mit Chance auf Erholung nach Kursverlusten

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach hohen Kursverlusten seit August haben die Aktien von Nemetschek am Dienstag die Chance auf eine Stabilisierung.

Die Quartalsbilanz des Software-Entwicklers kam im vorbörslichen Handel gut an, der Kurs stieg in einem schwachen Gesamtmarkt um gut zwei Prozent auf 102,20 Euro in Relation zum Xetra-Schluss am Vortag. Zuvor hatten die Papiere vom Zwischenhoch bei 138,50 Euro allerdings fast 30 Prozent eingebüßt.

Das operative Ergebnis (Ebitda) habe im dritten Quartal die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Analyst Joseph George von JPMorgan in einer ersten Reaktion. Das sollte am Markt gut aufgenommen werden. Gleichzeitig begrenze aber der unveränderte Ausblick des Unternehmens höhere Marktschätzungen./bek/mis

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nemetschek SEmehr Nachrichten

Analysen zu Nemetschek SEmehr Analysen

16.10.25 Nemetschek Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.10.25 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.25 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
25.09.25 Nemetschek Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.25 Nemetschek Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nemetschek SE 102,10 2,82% Nemetschek SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische sowie der deutsche Markt geben im Dienstagshandel voraussichtlich deutlich nach. An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Dienstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen