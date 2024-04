Aktien-Analyse: Barclays Capital bewertet Allianz-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz von 240 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das Kapitalmanagement betrachte sie weiterhin als den wichtigsten Kurstreiber für europäische Versicherungsaktien, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Steigende Dividenden würden von einer starken Solvabilität und einem verbesserten Liquiditätsmanagement gestützt. AXA ist nach wie vor ihr bevorzugter Sektorwert.

Um 08:05 Uhr rutschte die Allianz-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 0,1 Prozent auf 269,90 EUR ab. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 3,67 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 214 Stück gehandelt. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2024 um 11,5 Prozent zu. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2024 erfolgen.

