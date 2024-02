Aktienempfehlung Beiersdorf-Aktie: Barclays Capital bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Overweight" mit einem Kursziel von 152 Euro belassen. Die erste Erhöhung der Dividende in 16 Jahren und das erste Aktienrückkaufprogramm in 20 Jahren seien ein bedeutender Schritt in Richtung einer "normaleren" Bilanzstruktur für den Konsumgüterhersteller, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Aktienbewertung im Detail: Die Beiersdorf-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Kaum Bewegung ließ sich um 12:57 Uhr bei der Beiersdorf-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 140,45 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 8,22 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 110 237 Beiersdorf-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2024 um 3,5 Prozent aufwärts. Am 29.02.2024 dürfte Beiersdorf die Bilanz für Q4 2023 veröffentlichen.

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2024 / 21:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2024 / 04:00 / GMT



