Aktienempfehlung Siemens-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Analyst Andre Kukhnin bezeichnete die Resultate des Technologiekonzerns in einem ersten Kommentar am Donnerstag als alles in allem leicht positiv. So habe der Auftragseingang positiv überrascht. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) im Kerngeschäft habe aber enttäuscht.

Aktienauswertung: Die Siemens-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 09:51 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 183,36 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 9,08 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 457 817 Siemens-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2024 legte das Papier um 11,0 Prozent zu. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.05.2024 erfolgen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

