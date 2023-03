Allianz ernennt Führungskräfte für die Kernmärkte von Allianz Commercial

Im Rahmen der Umsetzung ihrer "Integrated Commercial"-Strategie im Versicherungsgeschäft für mittelgroße und große Unternehmen hat die Allianz Gruppe nun die Führungsspitzen für vier ihrer größten Märkte innerhalb der Sach- und Unfallversicherung für Unternehmen bekannt gegeben – für Australien, Deutschland, Frankreich und Großbritannien. In jedem dieser Länder wird die neu ernannte Führungskraft künftig Allianz Commercial repräsentieren und damit Ansprechpartner:in für das gesamte Produktangebot der Spezial-, Industrie- und Firmenversicherung sein. Auf diese Weise soll das Kundenerlebnis für große Unternehmen und Vertriebspartner vereinfacht und verbessert werden.

"Die Ernennung der Leiter:innen von Allianz Commercial in unseren Kernmärkten ist ein wichtiger, konkreter Schritt zur Umsetzung unseres neuen integrierten Modells, das unser Versicherungsgeschäft für mittelgroße und große Unternehmen zum Nutzen unserer Kunden und Vertriebspartner verbindet", sagte Chris Townsend, Mitglied des Vorstands der Allianz SE.

Townsend ergänzte: "Als zentrale Repräsentanten am Markt werden diese Führungskräfte alle Versicherungslösungen der Allianz für große Unternehmen vertreten und die effektive lokale Umsetzung unserer globalen Fähigkeiten vorantreiben."

Australien: Allianz Commercial in Australien wird von Phuong Ly als Chief General Manager Allianz Commercial geleitet. Er berichtet an Richard Feledy, Managing Director von Allianz Australia, in Zusammenarbeit mit Joachim Müller, CEO von Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS). Weitere Informationen sind hier.

Deutschland: Allianz Commercial in Deutschland wird von Hans-Jörg Mauthe als Commercial Managing Director geleitet, der an Henning Haagen, Chief Regions and Markets Officer der AGCS, und an Ulrich Stephan, Vorstandsmitglied der Allianz Versicherungs-AG, berichtet. Weitere Informationen sind hier.

Frankreich: Allianz Commercial in Frankreich wird von Patrick Thiels als Country Managing Director Allianz Commercial und Frédéric Baccelli als Deputy Country Managing Director Allianz Commercial geleitet. Thiels berichtet an Joachim Müller, CEO von AGCS, und an Fabien Wathlé, CEO von Allianz France. Weitere Informationen sind hier.

Großbritannien: Allianz Commercial in Großbritannien wird von Nadia Côté als Commercial Managing Director geleitet, vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Genehmigung. Sie berichtet an Joachim Müller, CEO von AGCS, und an Colm Holmes, CEO von Allianz Holdings UK. Weitere Informationen sind hier.

Die Ernennung weiterer Leiter:innen von Allianz Commercial in anderen Märkten weltweit wird zu gegebener Zeit folgen.

Die Allianz hatte am 10. März 2023 bekannt gegeben, dass sie künftig im Versicherungsmarkt für mittelgroße und große Unternehmen mit einem einheitlichen Auftritt unter dem Namen "Allianz Commercial" agieren wird. Dabei wird das Geschäft von AGCS, die große Konzern- und Spezialversicherungskunden betreut, mit dem Versicherungsgeschäft der operativen Einheiten der Allianz, die in zahlreichen Ländern mittelgroße Unternehmen versichern, verbunden. Joachim Müller wird Allianz Commercial im Rahmen seiner Aufgaben als CEO der AGCS SE leiten.

Über die Allianz

Die Allianz Gruppe ist einer der weltweit führenden Versicherer und Vermögensverwalter mit mehr als 122 Millionen* Privat- und Firmenkunden in mehr als 70 Ländern. Die Kunden der Allianz profitieren von einer breiten Palette an Versicherungsdienstleistungen für Privat- und Firmenkunden, die von Sach-, Lebens- und Krankenversicherungen über Assistance-Leistungen bis hin zu Kreditversicherungen und globalen Unternehmensversicherungen reichen. Die Allianz ist einer der größten Investoren der Welt und verwaltet im Auftrag ihrer Versicherungskunden rund 683 Milliarden Euro**. Darüber hinaus verwalten unsere Vermögensverwalter PIMCO und Allianz Global Investors rund 1,6 Billionen Euro an Vermögenswerten Dritter. Dank der systematischen Integration ökologischer und sozialer Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Anlageentscheidungen gehören wir im Dow Jones Sustainability Index zur Spitzengruppe der Versicherungsbranche. Im Jahr 2022 erzielten über 159.000 Mitarbeiter einen Gesamtumsatz von 152,7 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 14,2 Milliarden Euro für die Gruppe.

Für diese Bewertungen gilt wie immer der nachstehende Haftungsausschluss.

* Einschließlich nicht konsolidierter Einheiten mit Allianz Kunden.

** Zum 31. Dezember 2022

Vorsichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, wie z.B. Aussichten oder Erwartungen, die auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen der Geschäftsleitung beruhen und bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse, Leistungszahlen oder Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.

Abweichungen können sich aufgrund von Änderungen der Faktoren ergeben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: (i) die allgemeine Wirtschafts- und Wettbewerbssituation im Kerngeschäft und in den Kernmärkten der Allianz, (ii) die Entwicklung der Finanzmärkte (insbesondere Marktvolatilität, Liquidität und Kreditereignisse), (iii) negative Publizität, aufsichtsrechtliche Maßnahmen oder Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf den Allianz Konzern, andere bekannte Unternehmen und die Finanzdienstleistungsbranche im Allgemeinen, (iv) die Häufigkeit und Schwere versicherter Schadenereignisse, einschließlich solcher, die aus Naturkatastrophen resultieren, und die Entwicklung der Schadenaufwendungen, (v) Mortalitäts- und Morbiditätsniveaus und -trends, (vi) Stornoniveaus, (vii) das Ausmaß von Kreditausfällen, (viii) Zinsniveaus, (ix) Wechselkurse, insbesondere der EUR/USD-Wechselkurs, (x) Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, einschließlich Steuervorschriften, (xi) die Auswirkungen von Akquisitionen, einschließlich der damit verbundenen Integrationsfragen und Reorganisationsmaßnahmen, und (xii) die allgemeinen Wettbewerbsbedingungen, die in jedem Einzelfall auf lokaler, regionaler, nationaler und/oder globaler Ebene gelten. Viele dieser Veränderungen können durch terroristische Aktivitäten noch verschärft werden.

Keine Pflicht zur Aktualisierung

Die Allianz übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, diese Informationen zu veröffentlichen.

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Michael Diekmann.

Der Vorstand: Oliver Bäte, Vorsitzender. Dr. Sirma Boshnakova, Dr. Barbara Karuth-Zelle, Dr. Klaus-Peter Röhler, Giulio Terzariol, Dr. Günther Thallinger, Christopher Townsend, Renate Wagner, Dr. Andreas Wimmer

(Freigabe / Stand 01.2023). Für MwSt.-Zwecke: Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 129 274 114; Versicherungsleistungen sind von der Umsatzsteuer befreit. Allianz SE, München, Komm.Reg.: München HRB 16423

