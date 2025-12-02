ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Allianz auf 'Buy' - Ziel 431 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 431 Euro belassen. Während der Investorenveranstaltungen der Versicherer Allianz, Zurich und Uniqa im November habe das Wachstum im Fokus gestanden, schrieb Michael Huttner in seinem am Dienstag vorliegenden Rückblick. Er sieht sich in seiner Annahme eines strukturellen Wachstums in wichtigen Geschäftssegmenten bestätigt. Davon sollte auch das Dividendenwachstum profitieren. Noch sei es aber zu früh, seine diesbezüglichen Prognosen anzuheben. Huttner traut der Allianz beim operativen Ergebnis bis 2027 jährliche Wachstumsraten von neun Prozent zu und liegt damit deutlich über den vom Konzern angestrebten rund sechs Prozent./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 06:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

