Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|
02.12.2025 13:04:38
ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Allianz auf 'Buy' - Ziel 431 Euro
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 431 Euro belassen. Während der Investorenveranstaltungen der Versicherer Allianz, Zurich und Uniqa im November habe das Wachstum im Fokus gestanden, schrieb Michael Huttner in seinem am Dienstag vorliegenden Rückblick. Er sieht sich in seiner Annahme eines strukturellen Wachstums in wichtigen Geschäftssegmenten bestätigt. Davon sollte auch das Dividendenwachstum profitieren. Noch sei es aber zu früh, seine diesbezüglichen Prognosen anzuheben. Huttner traut der Allianz beim operativen Ergebnis bis 2027 jährliche Wachstumsraten von neun Prozent zu und liegt damit deutlich über den vom Konzern angestrebten rund sechs Prozent./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 06:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Allianzmehr Nachrichten
|
13:04
|ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Allianz auf 'Buy' - Ziel 431 Euro (dpa-AFX)
|
09:46
|ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Allianz auf 'Buy' - Ziel 431 Euro (dpa-AFX)
|
01.12.25
|Allianz-Aktie dennoch rot: Lebensversicherungen weiterhin unverändert verzinst (dpa-AFX)
|
01.12.25
|WDH: Allianz hält Verzinsung von Lebensversicherungen stabil (dpa-AFX)
|
28.11.25
|EQS-NVR: Allianz SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
28.11.25
|EQS-NVR: Allianz SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
28.11.25
|Börse Europa in Grün: STOXX 50-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
28.11.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Das macht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.at)