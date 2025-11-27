|
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 48 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Infineon mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Der Halbleiterkonzern scheine gut positioniert für ein vom Thema Künstliche Intelligenz (KI) dominiertes Wachstum, schrieb Janardan Menon in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf eine Informationsveranstaltung des Unternehmens. Lösungen für die Stromversorgung von KI-Rechenzentren dürften mindestens bis 2030 ein wichtiger struktureller Wachstumsfaktor für Infineon sein./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 15:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
