Neo - Schweizer Franken

3,5353
 CHF
0,0293
0,84 %
27.11.2025 10:04:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 48 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Infineon mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Der Halbleiterkonzern scheine gut positioniert für ein vom Thema Künstliche Intelligenz (KI) dominiertes Wachstum, schrieb Janardan Menon in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf eine Informationsveranstaltung des Unternehmens. Lösungen für die Stromversorgung von KI-Rechenzentren dürften mindestens bis 2030 ein wichtiger struktureller Wachstumsfaktor für Infineon sein./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 15:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

