Siemens Aktie

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

13.11.2025 12:19:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Siemens auf 'Buy' - Ziel 291 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 291 Euro auf "Buy" belassen. Die nun angekündigte direkte Trennung von 30 Prozent der Tochter Siemens Healthineers liege etwas unter den von ihm erwarteten 40 Prozent, schrieb Rizk Maidi in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Münchner lägen damit aber in der am Markt erwarteten Spanne. Die Komplexität des Deals werde eine Zustimmung der Gremien aber wohl bis Februar 2027 verzögern. In der Zwischenzeit dürfte Siemens seinen 67-Prozent-Anteil aber bereits zurechtstutzen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 21:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 21:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

