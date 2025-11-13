Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|
13.11.2025 12:19:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Siemens auf 'Buy' - Ziel 291 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 291 Euro auf "Buy" belassen. Die nun angekündigte direkte Trennung von 30 Prozent der Tochter Siemens Healthineers liege etwas unter den von ihm erwarteten 40 Prozent, schrieb Rizk Maidi in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Münchner lägen damit aber in der am Markt erwarteten Spanne. Die Komplexität des Deals werde eine Zustimmung der Gremien aber wohl bis Februar 2027 verzögern. In der Zwischenzeit dürfte Siemens seinen 67-Prozent-Anteil aber bereits zurechtstutzen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 21:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 21:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens AGmehr Nachrichten
|
12:26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt am Mittag (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 gibt am Mittag nach (finanzen.at)
|
12:26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX leichter (finanzen.at)
|
12:26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
11:21
|Siemens Energy lifts profit outlook on data centre and gas turbine demand (Financial Times)
|
09:34
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Siemens auf 'Buy' - Ziel 255 Euro (dpa-AFX)
|
13.11.25
|MÄRKTE EUROPA/Gewinnmitnahmen - Enttäuschende Siemens abgestraft (Dow Jones)
|
13.11.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)