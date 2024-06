ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Beiersdorf auf 155 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Beiersdorf von 150 auf 155 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti erwartet von den Hamburgern starke Ergebnisse für das zweite Quartal. Dies schrieb sie in ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Kapitalmarkttag und den Halbjahresbericht. Der Kapitalmarkttag dürfte den Wachstumsweg mit Einblicken in die Innovationspipeline untermauern./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2024 / 20:20 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2024 / 00:15 / BST