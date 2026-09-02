Analyse: So bewertet UBS AG die Continental-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat Continental mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Als nun reiner Reifenhersteller habe das Unternehmen zusätzliche Finanzkennziffern veröffentlicht, schrieb David Lesne am Dienstag. Verbesserte Transparenz sollte die Führungsrolle in der Branche bei den Erträgen stärker sichtbar machen und helfen, den Bewertungsrückstand auf europäische Konkurrenten aufzuholen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Continental-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 09:08 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 69,50 EUR ab. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 29,50 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9 565 Continental-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 6,8 Prozent nach oben.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 15:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.