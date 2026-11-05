Scout24 Aktie
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WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
Scout24 Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Der Internetportalbetreiber habe die Erwartungen bei Umsatz und operativem Ergebnis solide übertroffen, schrieb Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Buy
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
126,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
92,40 €
|
Abst. Kursziel*:
36,36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
92,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,56%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Scout24
|
14:04
|Goldman Sachs Group Inc.: Buy-Note für Scout24-Aktie (finanzen.at)
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|Analyse: So bewertet UBS AG die Scout24-Aktie (finanzen.at)
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|Scout24-Analyse: Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Buy bewertet (finanzen.at)
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13:22
|Buy von Deutsche Bank AG für Scout24-Aktie (finanzen.at)
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11:02
|EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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11:02
|EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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04.11.26
|AKTIEN IM FOKUS: Scout24 auf Einjahreshoch mit festen Immobilienwerten (dpa-AFX)
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04.11.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Scout24
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Aktien in diesem Artikel
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