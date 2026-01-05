NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 42,80 Euro belassen. Aller Sorgen von Bedenkenträgern zum Trotz sei der Welthandel auch 2025 - trotz der US-Zollpolitik - gewachsen, schrieb Alex Irving in einer am Montag vorliegenden Studie. Es gebe in diesem Sinne keine Deglobalisierung; der Umbau der Lieferketten durch die Unternehmen als Anpassung an das neue Umfeld sei aber real. Die dadurch wachsende Komplexität sei positiv für Frachtlogistiker, die Lösungen für solche komplexen Lieferkettenprobleme anböten./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 22:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 06:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.