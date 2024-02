Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX fällt mittags zurück

Der DAX sinkt am Dienstag.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,26 Prozent tiefer bei 17 048,28 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 1,732 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,152 Prozent tiefer bei 17 066,23 Punkten, nach 17 092,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 17 019,15 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 080,59 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, bei 16 555,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.11.2023, verzeichnete der DAX einen Stand von 15 901,33 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 20.02.2023, den Wert von 15 477,55 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,66 Prozent zu. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 17 198,45 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Heidelberg Materials (+ 1,45 Prozent auf 87,04 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,81 Prozent auf 410,70 EUR), Hannover Rück (+ 0,70 Prozent auf 229,40 EUR), adidas (+ 0,67 Prozent auf 180,92 EUR) und Henkel vz (+ 0,62 Prozent auf 71,02 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Siemens Energy (-3,93 Prozent auf 13,45 EUR), Rheinmetall (-1,66 Prozent auf 397,40 EUR), Porsche Automobil vz (-1,54 Prozent auf 45,35 EUR), Continental (-1,46 Prozent auf 72,94 EUR) und Deutsche Bank (-1,07 Prozent auf 11,87 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. 4 911 945 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 193,094 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,82 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at