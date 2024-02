Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt mittags

Um 12:25 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,17 Prozent leichter bei 16 915,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 16 886,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 969,00 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 08.01.2024, lag der LUS-DAX-Kurs bei 16 763,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.11.2023, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 15 217,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.02.2023, wurde der LUS-DAX mit 15 450,00 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 1,02 Prozent. Bei 17 060,00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern registriert.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Continental (+ 2,38 Prozent auf 75,60 EUR), Zalando (+ 1,63 Prozent auf 19,03 EUR), Infineon (+ 1,60 Prozent auf 32,39 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,43 Prozent auf 42,69 EUR) und Sartorius vz (+ 1,27 Prozent auf 352,10 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Siemens Energy (-2,71 Prozent auf 13,98 EUR), Bayer (-2,20 Prozent auf 28,07 EUR), Commerzbank (-1,78 Prozent auf 10,20 EUR), adidas (-1,48 Prozent auf 172,82 EUR) und Heidelberg Materials (-0,78 Prozent auf 86,04 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. 4 436 095 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 194,638 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,83 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

