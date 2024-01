Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht Abschläge

Der TecDAX gönnt sich am Donnerstagnachmittag eine Verschnaufpause.

Um 15:42 Uhr gibt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,11 Prozent auf 3 335,41 Punkte nach. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 492,385 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,211 Prozent schwächer bei 3 332,11 Punkten, nach 3 339,16 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 315,31 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 343,22 Punkten lag.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 1,76 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 3 324,53 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 25.10.2023, einen Wert von 2 841,97 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.01.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 155,39 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 0,325 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 373,55 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 187,26 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit MorphoSys (+ 4,38 Prozent auf 36,46 EUR), ADTRAN (+ 2,17 Prozent auf 7,06 USD), CANCOM SE (+ 1,35) Prozent auf 30,08 EUR), Kontron (+ 0,64 Prozent auf 22,00 EUR) und Nemetschek SE (+ 0,60 Prozent auf 86,90 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil SMA Solar (-3,29 Prozent auf 48,26 EUR), EVOTEC SE (-2,80 Prozent auf 14,58 EUR), Energiekontor (-2,23 Prozent auf 74,50 EUR), CompuGroup Medical SE (-1,86 Prozent auf 39,00 EUR) und Infineon (-1,42 Prozent auf 34,41 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 557 776 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 174,706 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,94 erwartet. Die freenet-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,16 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at