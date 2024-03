Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben

NASDAQ 100-Kurs am vierten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Der NASDAQ 100 schloss den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 18 254,69 Punkten ab. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,095 Prozent auf 18 263,41 Punkte an der Kurstafel, nach 18 280,84 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 18 308,32 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 231,38 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0,215 Prozent. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 28.02.2024, einen Stand von 17 874,50 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.12.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 16 898,47 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 28.03.2023, mit 12 610,57 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 10,34 Prozent. Bei 18 464,70 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Walgreens Boots Alliance (+ 3,19 Prozent auf 21,69 USD), Analog Devices (+ 2,31 Prozent auf 197,79 USD), eBay (+ 1,66 Prozent auf 52,78 USD), Fortinet (+ 1,55 Prozent auf 68,31 USD) und American Electric Power (+ 1,53 Prozent auf 86,10 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Old Dominion Freight Line (-48,75 Prozent auf 219,31 USD), Lucid (-4,04 Prozent auf 2,85 USD), Moderna (-3,64 Prozent auf 106,56 USD), ON Semiconductor (-2,72 Prozent auf 73,55 USD) und Tesla (-2,25 Prozent auf 175,79 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 25 595 168 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 2,900 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet mit 6,50 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,90 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at