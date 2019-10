Apple-Analyst: Dieses iPhone wird Apples Wachstum anschieben

• Analyst erwartet iPhone SE2 im Frühjahr• Gerät könnte neuer Wachstumstreiber im Konzern werden• Hauptzielgruppe dürften wohl Nutzer der iPhone 6 -Serie sein

Apple sucht weiter nach Möglichkeiten, sich vom iPhone unabhängiger zu machen. Noch ist es aber weiter vorrangig das Smartphone, das für einen Großteil der Konzernumsätze sorgt. Im nächsten Jahr könnte sich diese Tendenz noch verstärken, glaubt Ming-Chi Kuo von TF Securities.

iPhone SE2 als Wachstumstreiber

Der für gewöhnlich gut informierte Analyst hat erst vor wenigen Tagen verkündet, Apple werde im Frühjahr 2020 wohl ein günstiges iPhone-Modell auf den Markt bringen. Optisch soll das Gerät an das iPhone 8 angelehnt sein und damit wieder kleiner ausfallen als die neuesten Geräte aus dem Hause Apple. Überraschend soll aber die technische Ausstattung sein - da soll sich Apple dem Experten zufolge am iPhone 11, also einem der aktuellen Modelle, orientieren. Für das 4,7 Zoll-iPhone mit iPhone 11-Prozessor soll Apple dem Vernehmen nach einen Preis aufrufen, der ungewöhnlich für Apple-Smartphones scheint: 399 US-Dollar. Zum Vergleich: Die Highend-Modelle des Technologieriesen kosten ab 699 US-Dollar.

Ein neuer Wachstumstreiber für den Konzern?

Dass das Gerät ein Erfolg werden wird, daran hat Ming-Chi Kuo keine Zweifel. Der Nachfolger des 2016 auf den Markt gekommenen iPhone SE wird seiner Ansicht nach Apple-Kunden ansprechen, die noch Besitzer der iPhone 6 und iPhone 6s-Modelle sind. Seiner Schätzung nach haben weltweit noch etwa 200 Millionen Menschen die 6er-Modelle in Gebrauch, obwohl das Gerät bereits vor 5 Jahren auf den Markt kam. "Die iPhone 6 und 6s-Serien sind die meistverkauften iPhone-Serien, und wir schätzen, dass derzeit noch etwa 170 bis 200 Millionen Menschen die iPhone 6 und 6s-Serien verwenden", schrieb Kuo. "Die Benutzer der iPhone 6-Serie haben möglicherweise einen dringenderen Bedarf für ein aktualisiertes Modell, da iOS 13 die iPhone 6-Serie nicht unterstützt."

Das neue Handy, das voraussichtlich in den Farben Silber, Spacegrau und Rot auf den Markt kommen soll, wird sich vor diesem Hintergrund zu einem "Schlüsselwachstumstreiber" für Apple entwickeln, glaubt der Analyst.

Apple hält sich bedeckt

Apple hat Spekulationen über neue Produkte bereits in der Vergangenheit nicht kommentiert und bleibt seiner Linie auch in diesem Fall treu.

Für die Spekulationen um ein preiswertes iPhone 11 in iPhone 8-Optik spricht die Tatsache, dass Ming-Chi Kuo in der Vergangenheit bereits zahlreiche treffende Vorhersagen über Apple getroffen hat. Fragen bleiben offen, was den Zeitraum angeht, in dem das neue Gerät veröffentlicht werden soll - denn üblicherweise werden die neuen iPhone-Modelle im Rahmen der Keynote im Herbst veröffentlicht. Allerdings war auch das iPhone SE, der Vorgänger des möglichen neuen Modells, entgegen den Erwartungen in der Frühjahrskeynote des Konzerns vorgestellt worden.



Redaktion finanzen.at