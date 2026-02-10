Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
10.02.2026 07:03:16
Apple reports first quarter results
Apple today announced financial results for its fiscal 2026 first quarter ended December 27, 2025.Weiter zum vollständigen Artikel bei Apple Inc.
Analysen zu Apple Inc.
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|26.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|26.01.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.12.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|20 190,00
|0,00%
|Apple Inc.
|229,80
|-0,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex tendiert zu kleinen Verlusten. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.